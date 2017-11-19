亞冠賽》給陳冠宇高評價 韓媒讚：台灣隊令人印象深刻

亞冠賽台灣隊。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在首屆亞冠賽連續輸給南韓和日本，吞下2連敗無緣爭冠，不過，韓媒今天以「「令人印象深刻的國家隊」為題，撰文肯定台灣隊的表現，並點出台灣投手表現超乎水準，尤其是台韓戰的先發投手陳冠宇。

南韓媒體《NAVER SPORTS》報導指出，亞冠賽為了讓新生代潛力新秀有機會互相切磋球技，採年齡及年資資格限制，必須是西元1993年以後出生，或加入職棒未滿三年者，不過也開放3名限制外球員，而改成U24和開放外卡都是為台灣隊而設的，雖然台灣隊戰力不如日韓，但在短期的比賽中變數很大，何況還找來陽岱鋼、陳冠宇和王柏融等人，也讓日韓嚇出一身冷汗，內文也肯定台灣隊是一支不可輕忽的球隊。

而南韓隊教練團對旅日好手陳冠宇印象深刻，受訪時表示，賽前已經對他做足功課，可是仍陷入苦戰，陳冠宇對南韓投出5.2局失1分的好投，韓媒認為陳冠宇多次在國際賽與南韓隊交手，已經成為台灣隊最值得信賴的投手，也有教練指出，陳冠宇球速不快，但變化球相當犀利，打者難以有效攻擊，這也可能是他近期看過陳冠宇投得最為出色的一場比賽。

韓媒最後提到，台灣隊在昨天前8局以0：8大幅落後日本，始終沒有放棄比賽，在9下吹起反攻號角攻下2分，最後仍功虧一簣，不過奮戰精神已經令人印象深刻。

陳冠宇。（資料照，特派記者林正堃攝）