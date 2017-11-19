亞冠賽》田口麗斗7局挨3安無失分 日本完封南韓成首屆冠軍

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕日本隊與南韓隊在亞冠賽首戰上演激烈打擊戰，而冠軍戰再度狹路相逢，日本隊先發投手田口麗斗有效封鎖南韓打線，繳出7局6K無失分的優質先發，而西川龍馬單場3安猛打賞，打回3分打點，日本隊終場以7：0完封南韓隊，拿下第一屆亞冠賽的冠軍。

日本今推出田口麗斗先發，南韓隊則推出朴世雄，兩人前3局都未讓對手攻下分數，而田口更是只有讓南韓靠著觸身球上壘，沒有被擊出安打，而日本隊4局下展開攻勢，外崎修汰在一、二壘有人適時擊出右外野安打，助隊先馳得點，朴世雄該局沒有抓到任何出局數，僅投3局挨3安失1分退場，另有4次三振和2次保送。

日本隊5局下攻勢再起，攻占滿壘又輪到外崎修汰打擊，他連2打席敲出安打再添1分打點，下一棒西川龍馬再補上右外野二壘安打，日本隊單局灌3分，6局下再靠著山川穗高帶有2分打點的左外野二壘安打，取得6分領先。

西川龍馬在7局下補上一發陽春砲，田口麗斗、石崎剛和山崎康晃接力壓制南韓打線，日本隊終場以7：0贏球。日本隊先發投手田口麗斗主投7局飆6K被敲3支安打無失分，拿下勝投，西川龍馬單場3安打猛打賞又開轟，灌進3分打點。

西川龍馬。（特派記者林正堃攝）