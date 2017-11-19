亞冠賽》小巨人田口麗斗 130公里速球殺翻南韓（影音）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽決賽，日本隊靠著田口麗斗7局飆6K無失分的好投，助球隊完封南韓，奪得首屆亞冠賽金盃。田口麗斗此戰速球大多在130多公里上下，靠著精準控球、以及銳利的變化球，讓南韓打者吃足苦頭。

身高僅171公分的田口麗斗，此戰投球展現強大壓制力，7局投球僅被敲3安打，送出6次三振，僅有1次觸身球，共耗費108球；南韓打者中僅金河成有敲出二壘安打的長打，其餘兩安都是一壘安打。

田口麗斗效力讀賣巨人，今年戰績13勝4敗防禦率3.01，是他上一軍三年來最好的表現。他在例行賽最快曾飆到146公里，但他的均速不到140公里，直球被打擊率僅0.225，全日職排在第六，主要變化球有滑球、變速球、曲球。

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）