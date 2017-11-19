亞冠賽》小巨人田口麗斗 130公里速球殺翻南韓（影音）

2017/11/19 21:31

〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽決賽，日本隊靠著田口麗斗7局飆6K無失分的好投，助球隊完封南韓，奪得首屆亞冠賽金盃。田口麗斗此戰速球大多在130多公里上下，靠著精準控球、以及銳利的變化球，讓南韓打者吃足苦頭。

身高僅171公分的田口麗斗，此戰投球展現強大壓制力，7局投球僅被敲3安打，送出6次三振，僅有1次觸身球，共耗費108球；南韓打者中僅金河成有敲出二壘安打的長打，其餘兩安都是一壘安打。

田口麗斗效力讀賣巨人，今年戰績13勝4敗防禦率3.01，是他上一軍三年來最好的表現。他在例行賽最快曾飆到146公里，但他的均速不到140公里，直球被打擊率僅0.225，全日職排在第六，主要變化球有滑球、變速球、曲球。

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

相關關鍵字： 亞冠賽

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.