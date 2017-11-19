亞冠賽》大會最佳十人出爐 王柏融、朱育賢入選

王柏融（左）、朱育賢（右）。（特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽今天落幕，大會選出最佳九人加指定打擊，台灣隊外野手王柏融、一壘手朱育賢獲選，大會最有價值球員則是外崎修汰。
王柏融兩戰8打席6打數2安打，包含一支二壘安打，打擊率0.333，獲得2次保送、吞下1次三振；朱育賢兩戰8打席8打數2安打，包含一發陽春砲，這轟也幫台灣隊中止連續17局沒有得分的窘境，打擊率為0.250。
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大會最佳九人名單：
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位置
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選手
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球隊
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投手
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田口麗斗
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日本
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捕手
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韓承澤
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南韓
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一壘手
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朱育賢
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台灣
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二壘手
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朴珉宇
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南韓
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三壘手
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西川龍馬
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日本
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游擊手
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金河成
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南韓
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外野手
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王柏融
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台灣
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外野手
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外崎修汰
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日本
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外野手
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松本剛
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日本
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指定打擊
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近藤健介
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日本
大會MVP外崎修汰。（特派記者林正堃攝）
田口麗斗。（特派記者林正堃攝）
西川龍馬。（特派記者林正堃攝）
松本剛。（資料照，特派記者林正堃攝）
金河成。（資料照，特派記者林正堃攝）
朴珉宇。（資料照，特派記者林正堃攝）