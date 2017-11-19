亞冠賽》大會最佳十人出爐 王柏融、朱育賢入選

王柏融（左）、朱育賢（右）。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽今天落幕，大會選出最佳九人加指定打擊，台灣隊外野手王柏融、一壘手朱育賢獲選，大會最有價值球員則是外崎修汰。

王柏融兩戰8打席6打數2安打，包含一支二壘安打，打擊率0.333，獲得2次保送、吞下1次三振；朱育賢兩戰8打席8打數2安打，包含一發陽春砲，這轟也幫台灣隊中止連續17局沒有得分的窘境，打擊率為0.250。

大會最佳九人名單： 位置 選手 球隊 投手 田口麗斗 日本 捕手 韓承澤 南韓 一壘手 朱育賢 台灣 二壘手 朴珉宇 南韓 三壘手 西川龍馬 日本 游擊手 金河成 南韓 外野手 王柏融 台灣 外野手 外崎修汰 日本 外野手 松本剛 日本 指定打擊 近藤健介 日本

大會MVP外崎修汰。（特派記者林正堃攝）

田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

西川龍馬。（特派記者林正堃攝）

松本剛。（資料照，特派記者林正堃攝）

金河成。（資料照，特派記者林正堃攝）

朴珉宇。（資料照，特派記者林正堃攝）