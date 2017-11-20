亞冠賽》Yoh桑點點名！深夜一個一個鼓勵小老弟

陽岱鋼（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕第一屆亞洲職棒冠軍爭霸戰於昨天晚間落幕，台灣隊雖未晉級冠軍戰，年輕小將們的拚勁以及態度仍備受隊長陽岱鋼肯定，陽岱鋼今天清晨在臉書上貼文，逐一點名小老弟，鼓勵他們「沒有差韓國很多」，並期盼2020東京奧運時能將國家隊重任交到這批年輕人手上。

以下為陽岱鋼臉書貼文：

樺慶 對羅德有點緊張 穩住 你會是令人期待的先發右投 加油

俊祥 球質不錯感覺是可以打很久的選手 加油

冠宇 不要給自己壓力太大 你很好 加油

禹勳 少數不拖 對野手幫助很大 投球節奏很好 加油

躍霖 天份很好 得點圈也能穩住自己投球的節奏 加油

浩鈞 球質 控球 球速 這次整體看下來都很好 加油

鴻程 有能夠壓制對手的球威 褲子最短的選手 加油

國華 每一局的曲球都不錯 讓人印象深刻 加油

識穎 最耐投 不可或缺的長中繼 加油

政賢 變化球很多 很懂得善用頭腦 加油

祐樂 不要停止你的好學 加油

宏鈞 你太棒了 加油

念庭 自我要求高 都有看到你肌力訓練 加油

承飛 不容易挫敗是你很好的優勢 加油

品捷 天才型打者 最後一個打席很積極 很棒 加油

阜林 臂力很強的內野手 懂得運用身體優勢 加油

傑憲 這一次看得出來 走攻守都很拼 加油

國宸 有power的右打者 可以拼拼看打點王 加油

林立 每個練習堅持自己的信念 加油

育賢 power男 其實你的守備 手感不錯 加油

柏融 熱血大男孩 加油

子豪 那一球拼的很好 拿出霸氣 你會很可怕 加油

智傑 認真守本很簡單 可是很少人跟你一樣做到 加油

子賢 中長型打者 好好練 會有很強的破壞力 加油

這一次輸了比賽 可是看下來沒有差韓國很多 但是他們沒用外卡 未來只會更難打

2020奧運可能我沒機會了 靠你們了

希望大家回到各自的領域 繼續努力 為家人 為球迷 為了以前那個小小的自己 繼續努力 莫忘初衷

今年球季在這裡結束了 謝謝你們給我一個這麼棒的2017。