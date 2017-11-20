高球》艾莉雅摘PGA封關戰后冠 湯普森風光收下年度第一及百萬大獎

泰國女將艾莉雅。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽2017賽季今天結束，泰國女將艾莉雅（Ariya Jutanugarn）靠著最後1回合打出67桿，以總計273桿，1桿之差險勝美國的湯普森（Lexi Thompson）和J.柯達（Jessica Korda），獲得CME Group女子美巡錦標賽冠軍。

湯普森雖然並列第2名，但是年度積分排名之爭，以7450分力退南韓超級新人朴城炫（6250分），湯普森獲得年度總冠軍和100萬美元大獎。她還以平均桿數69.114桿贏得今年的瓦爾獎盃（Vare Trophy）。

美國湯普森風光收下年度第一及百萬大獎。（法新社）

不過，湯普森在最後1洞果嶺，短短兩呎保Par推桿竟然失手偏右沒進，以柏忌結束今年最後1洞，讓她無緣打進延長賽，她以67桿作收，總計274桿和J.柯達並列第2。錯失這個冠軍機會，還讓她與年度最佳球員獎擦身而過，年度最佳球員最後由朴城炫和柳蕭然同以積分162桿並列。

朴城炫最後1回合起步打得不錯，前3洞打完賺進兩桿，重回領先，打完6洞仍並列領先，但最後12洞一路打Par到底，69桿完賽，僅以276桿並列第6。但她除了早已確定的年度新人獎，還獲得年度最佳球員、年度獎金后等榮耀，在新人年就有如此傑出表現，未來會是最受期待的球星。

這場比賽台灣女將徐薇淩今天打出71桿，以283桿並列30名，龔怡萍花了74桿，以284桿並列35名。錢珮芸76桿繳卡，總計289桿並列51名。