NBA》低調球星李伊 陪勇士重建、與林書豪麻吉

李伊與林書豪熟識，2人曾一同來台舉辦訓練營。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2屆勇士球星李伊（David Lee）在今天宣佈退休，年僅34歲的他決定結束12年的職業生涯，令不少球迷感到扼腕，這位曾被視為紐約希望的球星，在打出生涯年後卻遭尼克無情對待，加盟勇士後，又陪伴球隊度過漫長的戰績低潮，直到第10個球季才拿下總冠軍，職籃生涯可說是歷經不少酸甜苦辣。

李伊在22歲那年進入NBA，2005年的選秀會上，紐約尼克在首輪第30順位網羅這位左撇大個，首年因傳奇教頭布朗（Larry Brown ）執教，場均上場時間只有16分鐘，留下5分、4.5籃板的成績，但隔年李伊就繳出場均雙十的驚人表現，成為尼克極力栽培的明日之星。

26歲那年，李伊打出20分、11.7籃板的頂級數據，終於一嚐明星賽滋味，不料卻在季後遭尼克交易至勇士，被迫離開發跡地。

來到勇士後，李伊獲得生涯首張千萬大合約，也在勇士第一年結識好友林書豪，不過勇士戰績仍長年不佳，直到2013-14球季才有所好轉，勇士在柯瑞、湯普森等新生代球星的加盟才逐漸改善體質，打出50勝戰績。

2014-15球季，李伊終獲生涯首座總冠軍，但浪花兄弟、格林的崛起，讓他在球隊的地位逐漸下滑，季後勇士為省下薪資空間，只好將他交易到塞爾提克，開始他的流浪生涯。

2015到2017年，李伊先後效力塞爾提克、小牛、馬刺，儘管他場上的時間與影響力不若以往，但每次上場仍展現十足拚勁受到球迷推崇，上季結束他也公開新戀情，與WTA網球甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）相戀，2人更在本月初許下終生大事。

而李伊與林書豪熟識並不是新聞，2人不但常在社交媒體上聯繫，更曾一同來台舉辦籃球訓練營，可說是相當難得的經驗。