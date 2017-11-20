NBA》巴特勒數據亮眼直逼KG 灰狼末節仍遭活塞逆轉

灰狼巴特勒（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天灰狼在主場迎戰活塞，而本季從芝加哥公牛轉戰明尼蘇達灰狼球星巴特勒（Jimmy Butler）繳出26分10籃板4助攻5抄截的亮眼成績，成灰狼隊史繼「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）後首人，不過原本一路領先的灰狼，在末節時竟翻船遭活塞以100：97逆轉吞敗。

灰狼原本一路領先，不過到末節，活塞先靠著R.傑克森（Reggie Jackson）和A.布萊德利（Avery Bradley）攜手追分縮小差距，接著「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）連進兩球追平比數， R.傑克森在騎馬射箭射下超前分，兩隊分數緊咬來到98：95，布萊德利在三分線的犯規，巴特勒原有機會靠著三罰將兩隊比數追平，不過巴特勒最後一罰就沒能投進，終場灰狼就以97：100不敵活塞。

巴特勒關鍵追平罰球沒能投進：

灰狼今日先發上場時間都超過30分鐘，除了後衛J.提格（Jeff Teague）之外，其他四位得分全都達兩位數，上場41分鐘多的巴特勒雖然沒能命中關鍵罰球，此役仍繳出26分10籃板雙十的亮眼成績，A.威金斯（Andrew Wiggins）挹注24分拿下全隊次高分數。

活塞部分則是由在禁區稱霸的卓蒙德砍下20分16籃板，T.哈里斯（Tobias Harris）與A.布萊德利則以18分並列第二。

活塞隊末節逆轉擊敗灰狼。（美聯社）