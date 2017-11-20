LOL》LMS歡樂全明星週落幕 BeBe神扭腰讓對手喊「再戰一年！」

連兩日的LMS全明星賽十分高人氣，全場觀眾笑聲、掌聲不斷。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2017 LMS全明星賽於上週末兩日連登場，來自台港澳八大戰隊菁英與知名實況主在兩日賽事期間分為紅、藍兩隊，進行多項趣味及分組競賽，首日觀戰焦點莫過於JT FoFo對上FW Maple的LMS第一中單對決，結果由FoFo驚險勝出；次日首戰的「暖身扭腰」更由已退休的前世界冠軍JT BeBe以超乎精準的指向技、在蒙多醫生對抗賽中戰勝FB的Wulala。

2017 LMS All-Star首日星賽共分為三輪，分別為「車輪對決 單挑對抗賽」、「殘酷暗殺」與「正面交鋒」，首日紅藍大對抗由JT FoFo、ahq Albis、FB Enzz、HKA Unified 搭配知名實況主狂暴小建、鳳梨妹所組成的明星紅隊迎戰 FW Maple、M17 Dreamer、RG Pk、WS Breeze 領軍、有著人氣實況主花輪 Gear、小雲寶寶助陣的明星藍隊。

首日明星紅藍隊成員。（Garena提供）

18日首輪賽事的五場趣味挑戰賽中，首戰雙方都派出美女牌，由鳳梨妹對上小雲寶寶，結果由後者勝出，為藍隊搶下首勝，但接著FoFo在中路單挑賽勝出Maple追平比數，紅隊一鼓作氣，在首輪賽事以4比1逆轉取得優勢。

實況主小雲寶寶也在遊戲中拿出令人驚豔的操作技巧。（Garena提供）

FoFo在中路單挑賽勝出Maple追平比數。（Garena提供）

第二輪的「殘酷暗殺」，紅藍雙方在五打五刺客對決中，明星藍花了25分鐘、打出41比12的誇張擊殺數，順利拿下勝利取得三點積分、再度追平比數成4比4；接著第三輪「正面交鋒」，終於輪到正式電競選角五打五召喚峽谷對戰，這回紅隊又追了上來，前期就在三路取得優勢、擴大經濟優勢，20分鐘打進對方高地，順利在25分鐘攻破明星藍主堡，以7比4贏下首日明星賽勝利。

第二日賽事由FW SwordArT、M17 Apex、HKA Kaiwing、FB Wulala、NeVeR_LosEs、歐安所組成的明星藍隊對上JT BeBe、RG Koala、WS K、ahq Mountain、超負荷、蝴蝶兒所組成的明星紅隊。

次日明星紅藍隊名單。（Garena提供）

第一輪賽事首戰「暖身扭腰」明星紅派出前世界冠軍BeBe，在蒙多醫生互丟斧頭的趣味競賽中以有如指定技般精準的技術打趴Wulala，也讓後者直喊「再打一年」！儘管BeBe趁明星紅拿下首勝，但在首輪的五場賽事，最後還是被明星藍逆轉以4比2拿下。

第二輪的「城邦對決」規定雙方只能用抽到的遊戲設定中的城邦英雄進行五打五召喚峽谷賽事，明星紅抽中佐恩、明星藍抽中虛空與班德爾城，對決展開後，藍隊在對線期開始慢慢打出優勢，20分鐘「蛇蛇」更打出五連殺成績，接著藍隊拿下首條巴龍後，順利在26分鐘擊潰明星紅隊，已經以7比2成績提早取勝。

即便如此，第三輪賽事「正面交鋒」依然進行，在正式電競選角對抗中，兩隊依舊打出精采對決，明星紅在10幾分鐘的兩波會戰打出凌厲攻勢，將擊殺數拉開至16比7，但明星藍也展開反擊，甚至在21分鐘已經將擊殺數縮小至25比26，但最後還是由明星紅在37分鐘拿下勝利，將積分累積至5分，但還是不敵明星藍的7分。

最後落敗的明星紅隊接受賽後懲罰，6 位隊員以身體象徵性排列出「LMS」三個英文字母，為 LMS 賽區加油打氣，現場觀眾也不吝給予熱情鼓勵。活動最後也祝福所有選手在新的一季賽事中都能有更好的表現，更希望能夠繼續在明年明星賽與所有觀眾相見歡。

最後明星紅隊排列出「LMS」三個英文字母獲得熱烈掌聲。（Garena提供）