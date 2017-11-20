LOL》「大將」Chawy加盟HKA 前東家ahq獻上祝福

Chawy加入HKA。（取自ahq官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕本日（11月20日）是《英雄聯盟》官方所規定的選手合約到期日，除了戰隊與選手合約內的特別協議，多半選手該日為合約到期日，LMS賽區的香港戰隊HKA便在本日中午宣布ahq中路的新加坡籍選手Chawy正式加盟HKA，拋出一震撼彈，而前東家ahq隨即也在官網發文獻上祝福。

HKESports今日正中午宣布人事異動：「來自新加坡的中路選手Chawy今日強勢加盟HKA！HKA英雄聯盟戰隊來季陣容將於日後公佈，我們會盡力為大家帶來精彩的S8！」

HKA中午宣布ahq新加坡籍選手Chawy正式加盟。（取自HKE臉書）

Chawy加入HKA，加上日前所宣布的Riris、Gemini、Unified、Kaiwing和教練Tabe都已續約，只剩M1ssion和GodKwai仍未宣布，HKA日前也表示，該兩位選手因合約期滿仍在商討中。目前仍不確定Chawy會打先發還是替補。

至於Chawy前東家ahq e-Sports Club也在官網獻上祝福，並寫下：「Chawy自S6賽季起加入ahq至今兩個年度，連續兩次前進世界大賽，完成他加入ahq所設定之目標，雖然Chawy在今年從ahq離開了，然而離開不是結束，而是另一階段的開始，俱樂部帶著最誠摯的祝福，祝Chawy一帆風順依舊他的大將之風。」

Chawy自S6賽季起加入ahq兩個年度，都有打進世界賽。（取自ahq官網）