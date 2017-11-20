電競》前會長陷收賄疑雲 韓電競協會向公眾致歉

KeSPA表示：我們將繼續努力、解決這次的問題，也再次向所有熱愛電競的人致歉。（取自KeSPA臉書）

〔記者陳耀宗／綜合外電報導〕南韓電競協會KeSPA雖然即將舉辦號稱「LCK秋季賽」的KeSPA盃，但前會長田炳憲收賄疑雲仍在調查當中，協會形象首當其衝，儘管月初協會才發聲明稱「樂天贊助2015 KeSPA盃期間無任何不法」，但隨著相關人士遭逮補調查，也讓協會二度發布聲明：「目前協會正與檢方合作調查」、「避免未來再次發生如此情況」。

KeSPA日前二度發布聲明。（取自KeSPA臉書）

KeSPA收賄醜聞起始於南韓檢察院發現KeSPA前會長田炳憲收受來自樂天家庭購物公司的數十萬美金金流的證據，並同步調查一項雙方高達3億韓元的贊助協議，懷疑田炳憲及兩位秘書是否曾利用主導樂天家庭購物公司經營權審核通過與否一事，藉機勒索、收受對方賄款。

儘管田炳憲及現為政府部門政務首席秘書等三人現正遭拘留調查案情，尚未水落石出，KeSPA還是在日前二度於臉書發表聲明，這次態度顯然低調許多。

以下為聲明內容：

大家好，這裡是南韓電競協會。

首先，我們針對作為前任秘書的公司，致上歉意，協會目前無法針對此事表示任何意見，目前正與檢方合作調查，調查結果出來後，我們也會做出正確因應之道，採取相關作為，也避免未來再次發生如此情況。

所有協會的工作人員也將負起相關責任，也希望藉由這次的教訓，讓協會制訂出更嚴謹的政策，成為一個更受大家信賴的公司。

我們將繼續努力、解決這次的問題，也再次向所有熱愛電競的人致歉。