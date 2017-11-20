LOL》勇士隊「GG」了？戰隊名稱縮寫好尷尬

勇士隊老闆所買下的北美戰隊將取名為「Golden Guardians」。（取自Golden State Warriors Facebook）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》北美賽區將於明年採聯盟特許制，經過Riot Games審查後，四隊出局，新進隊伍包括了三支美國職籃NBA老闆所投資的新戰隊，根據美國媒體報導，三支隊名日前已全數出爐，騎士隊為「100 Thieves」、火箭隊為「Clutch City Gaming」，勇士隊的則是「Golden Guardians」，隊名看似帥氣，但若以縮寫「GG」，該詞在電競用語為對手贏得比賽時，敗者稱讚對方打得好，有點小尷尬。

根據《ESPN》報導，儘管Riot Games並未正式宣布NA LCS明年春季賽的十支隊伍，但相關隊伍已經到齊，明年將有四支生力軍，分別為：OpTic Gaming（OG）與三支由美國職籃NBA老闆所投資的新戰隊。

由於聯盟規定，這些已在其他職業運動聯盟的隊伍品牌不得沿用，勇士、騎士與火箭隊的投資者都得重立新品牌與隊名，而這些隊伍也在近日出爐，克里夫蘭騎士隊取名為「100 Thieves」，該隊名是沿用於另一款遊戲《決勝時刻》的電競戰隊名稱。

休士頓火箭隊為「Clutch City Gaming」，該隊名是源自於休士頓紙媒《紀事報》在1994的一個頭條名「Choke City」（窒息之城），當時NBA休士頓火箭在全明星中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）帶領下，在兩場主場賽事戰勝鳳凰城太陽隊，並挺進總冠軍戰，「Clutch City」就此誕生。

勇士隊的則是「Golden Guardians」，名稱帥氣，但聯賽多半會有戰隊縮寫呈現，若真的是「GG」，可就有點尷尬，畢竟「GG」在遊戲詞彙中，意為「Good Game」，在最傳統的意思，是當一方輸掉比賽時，有氣度地稱讚對方打得好，也就代表「GG」是輸家之意，儘管現在該詞彙不管是贏家或輸家都有人使用。