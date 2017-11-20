曾文鼎、楊敬敏、田壘恐不打世界盃 周俊三週四提12人出賽名單

2019世界盃籃球錦標賽亞洲區資格賽記者會，全體球員們一同合影。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界盃男籃亞洲區資格賽首輪即將開戰，台灣男籃隊週五（24日）晚間7點在主場台北和平籃球館迎戰今年亞洲盃冠軍澳洲，今日台灣隊24人名單中，共有21人及教練團都出席賽前記者會，備受矚目的12人名單，總教練周俊三透露，週四（23日）會公佈名單。

台灣隊此次由周俊三領軍，搭配世大運男籃總教練帕克、桑茂森及顏行書組成教練團，而日前公佈24人名單中，分別有于煥亞、蔣淯安、胡瓏貿、周儀翔、劉錚、呂濟而、陳盈駿、蔡文誠、李愷諺、黃聰瀚、周柏臣、周伯勳、田壘、吳宏興、林郅為、呂政儒、黃泓瀚、陳冠全、曾文鼎、李德威、楊敬敏、曾祥鈞、黃鎮及Q.戴維斯。

楊敬敏（左起）、田壘、曾文鼎恐缺席世界盃亞洲區資格賽。（資料照）

中國CBA職業聯賽為了世界盃停賽12天，效力中國的旅外好手今日回歸並展開練球，不過，屬於「黃金世代」的曾文鼎、田壘與楊敬敏並未現身練球與記者會，幾乎確定將不披上國家隊戰袍，周俊三坦言，資深球員經驗較好，戰力相對會比較穩定，不過，當他們有身體狀況時，並不會不勉強徵召。

而日前不慎造成右手掌骨裂的控球後衛陳盈駿今日也在林口長庚檢查傷勢，初步推估得休息3個月康復，對於無法披上國家隊戰袍，他說：「這比賽我真的期待很久，現在也只能接受這個傷勢，會好好進行復健，期待第2階段能回到國家隊陣中。」