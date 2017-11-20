不怕得罪藍綠 盧彥勳挺體改「資源分配最需解決」

盧彥勳跳出來支持體改。（體育署提供）

〔體育中心／綜合報導〕近來協會改選引發許多爭議，體育署長林德福還因此遭體壇內部抗議，台灣網壇「一哥」盧彥勳今天跳出來支持體育改革，並強調不擔心捲入政治的藍、綠之爭，「只要誰能夠讓體育環境越來越好，這不是藍綠黑白的問題，這是大家都要一起努力，讓環境更好。」

盧彥勳表示，體改是希望能改善體育的工作，相信大家對這一個行動都會感到支持，也希望自己能盡一份力，「身為運動選手長期在體育環境成長、發展，也是希望藉這個行動，讓體育環境越來越好。」

盧彥勳指出，各個協會都有利有弊，都有做好做不好的地方，特別對運動員來講，希望能夠建立一個更完善的制度。「很多運動員碰到一些問題，現階段有些事情沒辦法解決，也不是說透過這個東西就可以完全解決，只是說這個行動是讓整個體育界有一個更好、注入新活力的動作。」

有哪些問題急迫需要解決？盧彥勳說，資源上的一個分配，還有很多項目也是長期積累，「網球協會這幾年都做得不錯，這次站出來不是針對我自己的協會。其他協會來講，大家最詬病的是一些團體、一些人長期壟斷，我們希望能制止、去改變。突破這樣一個循環，希望在新的體制、新的系統下，能夠讓體育發展越來越好，讓全民更有機會、更有平台去參與。以前參與體育就是在電視機前看看，替選手加油，這次就是可以真正親身真正加入到協會，去了解運動，把自己想法、力量注入到協會去。」

至於會不會被牽扯到藍綠政治議題，盧彥勳不擔心，「對我而言藍綠都一樣，只要誰能讓體育環境越來越好，這是大家都要一起努力做的。署長有這樣一個動作，在精神上、行動上我可以支持。當然，誰有更好的構想、更好的方式讓整個體育界、體育環境變好，大家都樂觀其成。每一個民眾都會非常開心。」