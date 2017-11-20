期待很久的國家隊入場券又落空 陳盈駿放眼下次機會

台灣選手陳盈駿手受傷。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕等了許久的國家隊一軍入場券再次落空！備受期待的控球後衛陳盈駿原本幾乎篤定能入選台灣男籃世界盃亞洲區資格賽12人名單，卻因日前在中國CBA職業聯賽不慎弄傷右手掌確定得休息3個月，不僅是籃球生涯首度受如此嚴重的傷，也確定無法披上國家隊戰袍出征世界盃男籃亞洲區資格賽。

陳盈駿上一回披上國家隊戰袍打國際賽已是2014年亞洲盃（亞洲挑戰杯前身），過去因在美國求學關係，導致多次與國家隊一軍資格擦肩而過，在今年則為了備戰世大運，也無法加入台灣男籃亞洲盃陣中。

陳盈駿在世大運表現極為優異，是台灣能締造史上最佳13名成績的頭號功臣，而他更以狀元之姿加盟CBA廣州龍獅，無奈日前因防守不慎造成右手掌骨裂，今日前往林口長庚醫院檢查後，初步預計得休兵3個月才能痊癒，確定無緣週五與澳洲及下週一客場打菲律賓之戰，他無奈表示，「一開始真的很難過，不過我換個想法後，漸漸把受傷這件事情看開，會繼續專注在復健上，順便鍛鍊下半身肌力與左手球感。」

陳盈駿傷勢預計得休息3個月，下個月預計會再次進行X光檢查，看傷勢復原程度為何，他希望能趕緊把傷養好，希望能在2月世界盃資格賽進入第二階段，能披上國家隊戰袍。