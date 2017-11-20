LOL》閃電狼Karsa證實想挑戰海外 想去能溝通、先發、打世界賽隊伍

Karsa在直播開台時證實想離開LMS傳言。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕閃電狼連兩年世界賽成績慘淡，也引發選手欲出走消息，外傳教練牛排與Karsa都有出走海外想法，當家打野Karsa今（20）日下午開台時除了在標題寫下「FW Karsa最後一次開台」，也在直播證實想離開LMS賽區的傳言，但至於是哪一隊，他指出「真的還不確定」、「我也不知道」，看起來雙方還在談，不過他自己也表達希望是「能溝通、能先發、能打世界賽」的隊伍。

Karsa今日下午開台，並在標題寫下「FW Karsa最後一次開台」，讓網友吃驚，他本人更在直播過程回應網友提問，表示應該會離開閃電狼，有99%機會離開LMS賽區，剩下1%是「腳斷了，只能留在這裡」，他還說，東西都收完了，桌上模型也沒了。

Karsa在直播開台時證實想離開LMS傳言。（取自Twitch）

談到想離開LMS的原因，Karsa表示，閃電狼這兩年成績一直都不太好，他自己也是，想要有點新的挑戰，「一直坐在同一間訓練室有點膩了」，他心意已決。為何是最後一次開台？他稱：「之後應該沒機會開，我也不想開」。

至於是不是外傳的TSM，Karsa表示去哪隊不好說，他也不知道，「但應該不是TSM，不要太有期待」、「TSM這麼多人可以找對不對？找我一個菜雞」，但究竟會是哪個賽區，他表示，不是不跟大家講，是真的不知道，但如果知道的話，他也不會講，「要由隊伍來說」，他連給個提示都不太行。

在網友層層逼問下，Karsa改而回應偏好想去的隊伍型態，想去能打世界賽的隊伍，但不想去韓國，因為他不會講韓文，無法溝通，所以不管是SKT或是SSG的先發或是替補都不想，他想去至少能有機會上場的隊伍，「不會溝通起跑點就輸了」。

至於英語賽區，Karsa表示他會說英文，只是沒那麼流利，接著他也表示「比較想去每一隊的幻神（第一名）」，加上回應網友「國內還國外」時，他並未正面回應，只稱「反正不是LMS」，也代表北美、歐洲、中國三大賽區成為買家機會濃厚，但據《ESPN》報導TSM很有可能簽下G2下路雙人組，外援額度用光，也讓範圍逐漸縮小。

目前北美TSM打野為Svenskeren、歐洲G2打野為Trick、中國EDG打野為「廠長」Clearlove7。

其他零星提問，包括前華義教練YO、閃電狼下任打野人選，Karsa回應，「宏會轉打野嗎？不會吧！AD那麼猛」、「YO是不是進FW？也沒有啦」。