NBA》湖人退役球星布萊恩：我想唸杜克大學

布萊恩。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕今日湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）表示，若讓他選擇一所大學念，自己會將籃球傳統名校「杜克大學」擇為第一志願。
布萊恩在推特上發文表示，其實很少人知道自己曾在UCLA待過，「我在菜鳥時期的暑假曾在UCLA待過一個暑假，但現在我僱用的卻是擁有南加洲大學（USC）學歷的人#思考看看吧。」不久，便有網友留言詢問布萊恩，如果可以選擇大學的話，會到哪一所大學就讀，布萊恩則簡短的回復，「杜克。」
杜克大學為傳統籃球名校，其中也包含了七六人射手瑞迪克（JJ Redick）與塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）。
2017年11月20日
Little known fact, I did one year of summer school at @ucla after my rookie year but now I hire @usc film students on the regular #gofigure https://t.co/PYHVCz5JCL— Kobe Bryant （@kobebryant） 2017年11月20日