NBA》湖人退役球星布萊恩：我想唸杜克大學

布萊恩。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)表示,若讓他選擇一所大學念,自己會將籃球傳統名校「杜克大學」擇為第一志願。

布萊恩在推特上發文表示,其實很少人知道自己曾在UCLA待過,「我在菜鳥時期的暑假曾在UCLA待過一個暑假,但現在我僱用的卻是擁有南加洲大學(USC)學歷的人#思考看看吧。」不久,便有網友留言詢問布萊恩,如果可以選擇大學的話,會到哪一所大學就讀,布萊恩則簡短的回復,「杜克。」

杜克大學為傳統籃球名校,其中也包含了七六人射手瑞迪克(JJ Redick)與塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)。

Little known fact, I did one year of summer school at @ucla after my rookie year but now I hire @usc film students on the regular #gofigure https://t.co/PYHVCz5JCL