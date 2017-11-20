盼結束領導權紛爭 吳經國請辭國際拳總主席

吳經國辭去國際拳總主席。（資料照，記者廖聿偉攝）



〔體育中心／綜合報導〕國際拳擊總會（AIBA）權力鬥爭不斷，台灣籍主席吳經國被指控財務處理不當、違法拳總紀律規範，被暫停主席職務，雖然瑞士法院判決他勝訴，恢復主席職位，但隨後又遭到停權，數月來爭端不止，吳經國今天發出聲明稿表示，為了終止紛爭，維護拳擊的發展，辭去國際拳擊總會主席一職。

聲明稿全文如下：

自七月底起，國際拳擊總會由於執委會的杯葛，主席吳經國無法執行職務，有礙拳擊之形象與發展。吳經國雖訴諸法律途徑並贏得勝訴，執委會仍以各種作為阻礙主席職務。

此期間，吳經國屢獲各國拳協陳情，盼能儘速結束國際拳總領導權紛爭，以利拳擊發展，吳經國因而就拳擊之未來陷入長考。

為顧全大局，吳經國日前與執委會代表會商，尋求共識。經雙方協議，決定消弭歧見，捐棄前嫌，停止彼此之訴訟案，吳經國鑑於拳擊發展重於個人榮辱，決定辭卸主席職務。

歷經十一年的改革與努力，吳經國表示：「數月來國際拳總爭端不止，對拳擊運動的推廣憑添變數，損其形象，本人為終止紛爭，維護拳擊之發展，決定辭職。謹此感謝各界支持，這些年來個人得能服務拳擊運動。」

國際拳總副主席法希內利（Franco Falcinelli）將依據國際拳總章程，在2018年秋季於俄國莫斯科召開國際拳總代表大會前，執行主席職務。

法希內利表示：「感謝吳經國先生多年來對拳擊運動與國際拳總的貢獻，謹此獻上誠摯的祝福。現在我們要放眼未來，集中心力與202個國家拳擊協會合作，推廣與發展拳擊。」法希內利將建議國際拳總執委會，授予吳經國榮譽主席。

國際拳總將於明年1月27日假杜拜召開臨時代表大會，討論領導權移交事宜。