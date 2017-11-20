網球》前溫網冠軍諾弗娜因癌離世 享年49歲

諾弗娜因癌症離世，享年49歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界女子職業網球協會（WTA）今天發布聲明表示，1998年溫布頓女單冠軍、前捷克網球名將諾弗娜（Jana Novotna）因癌症離世，享年49歲。

諾弗娜在1986年踏上職業舞台，曾4度打進大滿貫決賽，而1993年被「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）擊敗，無緣拿下溫布頓女單冠軍，她在頒獎典禮上哭倒在頒獎人肯特公爵夫人的肩膀，成為溫布頓史上最令人難忘的時刻之一。

諾弗娜頒獎典禮上哭倒在頒獎人肯特公爵夫人的肩膀，成為溫布頓史上最令人難忘的時刻之一。（資料照，美聯社）

1998年再度闖進溫布頓女單冠軍賽，擊敗法國女將托齊亞（Nathalie Tauziat），勇奪生涯唯一一座大滿貫單打冠軍。她在WTA單打排名曾高居世界第2，而雙打排名則登上過世界第一，而生涯共得到12次大滿貫女雙冠軍，和4次的大滿貫混雙冠軍。

諾弗娜曾代表捷克參加1988年漢城奧運獲得雙打銀牌，而1996年亞特蘭大奧運會則是摘下單打銅牌與雙打銀牌，1999年宣布退休，職業生涯共獲得100個冠軍（24個單打冠軍、76個雙打冠軍），2005年入選網球名人堂。

WTA今發布聲明表示，諾弗娜長期受病魔折磨，今天在家鄉捷克，以及家人陪伴下安祥離世，享年49歲。

諾弗娜2005年入選網球名人堂。（資料照，路透）