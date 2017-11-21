MLB》好消息！ 張育成進大聯盟40人名單（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今宣布將張育成放進大聯盟40人名單，避免他在12月14日規則五選秀被撿走，新球季很有機會登上大聯盟。

除了張育成，印地安人也將游擊手卡斯楚（Willi Castro）、史塔曼茲（Eric Stamets）和右投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）放進40人名單，其中張育成是4人中農場排名最高選手。

據美國媒體《believelandball》報導，由於張育成有望入選大聯盟百大新秀，印地安人保護他的舉動並不意外，他除了能守游擊，臂力也足以勝任三壘工作，讓球隊調度更有彈性。

22歲張育成本季獲MLB Pipeline官網評為印地安人農場潛力新秀第4名，權威媒體Baseball America也將他列為第6，今年在2A出賽126場、打擊率2成20，但整季24轟是該隊農場最多轟的游擊手，還入選2A明星賽，球隊對他整體表現的評價也優於帳面成績。

規則5選秀是為免小聯盟好手被埋沒而設立的制度，每年冬季會議最後一天舉行，滿19歲的球員首次簽約後4個球季、或未滿19歲簽約後5個球季，即符合選秀資格。

印人農場各位置今年最多轟選手

捕手 Eric Haase 27

一壘 Emmanuel Tapia 29

二壘 Ronnie Rodriguez 17

游擊 張育成 24

三壘 Gavin Collins 12

外野 Richie Shaffer 30

外野 Conner Capel 22

外野 Luigi Rodriguez 13

指定打擊 Bobby Bradley 23

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