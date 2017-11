日職》洋聯MVP寫郭泰源紀錄 大聯盟要搶人了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕36歲的軟銀守護神沙法提(Dennis Sarfate)掃進洋聯MVP,成為1991年郭泰源後又有外國人投手奪MVP,今傳出多支美國球隊對他有興趣,有機會相隔8季重返大聯盟。

沙法提今年奪下破日職救援紀錄的54次救援成功,防禦率僅1.23,成為日職史上首位奪得「日本一」MVP、正力松太郎賞和洋聯MVP的外籍「三冠王」,強悍身手立即吸引大聯盟的注意。

根據知名記者Jon Morosi‏報導,多支大聯盟球隊對沙法提有興趣,但必須透過入札才能重返大聯盟。沙法提和軟銀的3年約仍在進行,來季結束才會成為自由球員,他曾在大聯盟出賽91場,戰績5勝4敗、防禦率4.53。

