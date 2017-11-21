MLB》2018年名人堂候選名單 「酷斯拉」松井秀喜也在其中

松井秀喜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國大聯盟棒球名人堂今天公布符合2018年候選資格的球員名單，勇士傳奇球星瓊斯（Chipper Jones）、生涯612轟巨砲湯米（Jim Thome）和費城人三壘金手套得主羅倫（Scott Rolen）都名列其中之外，日籍傳奇打者「酷斯拉」松井秀喜也同樣在名單當中。

2012年瓊斯於勇士主場退休。（資料照，法新社）

巨砲湯米。（資料照，美聯社）

依據大聯盟名人堂入選資格，球員需具備10年以上資歷、並至少退休5年，還得獲得全美棒球記者協會75%同意票。

旅美生涯10年的松井秀喜，也在符合名人堂基本門檻的名單當中，43歲的松井自2003年展開在大聯盟的職業生涯，2009年拿下世界大賽MVP，為史上第一位獲得此頭銜的日籍球員，離開洋基後陸續轉加盟天使隊、運動家隊與光芒隊，2012季後宣布正式引退，而退役後的松井從2015年開始擔任老東家洋基的總管特助。

松井在球員時代以長打能力贏得「酷斯拉」的美譽，生涯合計507轟，在大聯盟則留下175發全壘打、760分打點與2成82打擊率成績。

2018年符合候選資格的球員名單：

Barry Bonds

Chris Carpenter

Roger Clemens

Johnny Damon

Vladimir Guerrero

Livan Hernandez

Trevor Hoffman

Orlando Hudson

Aubrey Huff

Jason Isringhausen

Andruw Jones

Chipper Jones

Jeff Kent

Carlos Lee

Brad Lidge

Edgar Martinez

松井秀喜

Fred McGriff

Kevin Millwood

​Jamie Moyer

Mike Mussina

Manny Ramirez

Scott Rolen

Johan Santana

Curt Schilling