新北河濱耶誕慶 歡迎大小朋友騎單車享受美麗風景

新北河濱耶誕慶成年禮暨逍遙遊。（大漢行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕耶誕節即將到來，新北市新月自行車租借站在12月2日辦理 「新北河濱耶誕慶 成年禮暨逍遙遊」，有「成年禮」、「逍遙遊」以及「Push Bike趣味賽」等3組自行車騎乘活動，歡迎民眾攜家帶眷前來共襄盛舉；報名參加可獲得T-shirt及水壺各1件。

活動針對具長途騎乘經驗的國中、高中、大學生設計「成年禮」組，藉由挑戰一日長距離騎乘，培養孩子心智成長；不分年齡「逍遙遊」組，全家大小能走出戶外，迎向健康，體驗騎乘樂趣；不會騎車的小朋友能報名「Push Bike趣味賽」組，留下溫馨兒時回憶。

新北河濱耶誕慶成年禮暨逍遙遊。（大漢行銷提供）

不論是成年禮組或逍遙遊組，沿途都會經過新北河濱的熱門景點，如華江河濱公園「新北上河圖」、華中橋下「3D立體彩繪恐龍壁畫」及從荷蘭飄洋過海到八里文化公園的清新可愛米飛兔等，都是佇足拍照的好風景。

沿著大漢溪右岸溼地串聯起大漢溪溼地生態廊道、光復賞鳥公園等河濱公園有遠從西伯利亞飛來的雁鴨群展現千姿百態，也是生態景觀與休閒的饗宴。

新北河濱耶誕慶成年禮暨逍遙遊。（大漢行銷提供）

活動詳情及報名辦法歡迎民眾參閱活動網址:（http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2727。）