NBA》騎士回來了！ 「大帝」詹姆斯率隊客場痛宰活塞 拉出5連勝

「大帝」詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士走出低潮！他們今帶著4連勝前往底特律客場出賽，全場飆進16顆三分球，且團隊共6人得分達雙位數，以116：88大勝活塞，拉出本季球隊最長5連勝，戰績暫時重返東部前4，下戰在後天（23日）回主場碰上籃網。

騎士近來連續力克小牛、尼克、黃蜂與快艇，這回面對本季戰績不差的活塞，上半場就狂轟74分，第三節也毫不手軟打出單節28：16攻勢，全場最多領先活塞39分，在第四節尚未開打前，即宣告勝利準備到手。

騎士團隊三分球33投16中，命中率高達48.5％，投籃命中率也有52.5％，轟得對手難以招架，「大帝」詹姆斯（LeBron James）上陣27分16秒，攻下18分、8助攻；「愛神」洛夫（Kevin Love）25分46秒，繳出19分、11籃板「雙十」成績單；克勞德（Jae Crowder）18分、卡德隆（Jose Calderon）14分、J.格林（Jeff Green）11分、佛萊（Channing Frye）10分。

「愛神」洛夫拿下全隊最高19分。（USA TODAY Sports）

活塞此仗雖投進13顆三分球，但團隊總投籃命中率44.2％確實不如騎士，且對手共傳出28次助攻，讓地主防不勝防，他們戰績目前11勝6敗，仍居東部第3。