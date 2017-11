〔體育中心/綜合報導〕澳洲棒球聯盟在官網報導,第一週賽事收看人次達到30萬,打破歷史紀錄。其中,台灣因為有許多知名球星赴澳打球,成為外國收看人數最多的國家。

台灣包括林智勝、張泰山、蔣智賢等大咖球星赴澳打球,帶動澳聯收視熱潮,在官方YouTube中,本季最多人觀看影片是林智勝在16日擊出追平分安打,有高達97%都是來自台灣點閱。

光是整個週末的YouTube點閱次數,台灣就佔了國外多達78%,成為澳聯外國收視的主力。其次是日本,因為西武捕手森友哉效力王牌隊,他擊出安打的影片在推特觀看人次超過20萬。

澳聯執行長Cam Vale表示,這些成果對澳聯海外的發展來說很重要,「數字顯示台灣和日本的粉絲都很投入我們的賽事,也證明我們準備好向國外擴張版圖。」

at these record https://t.co/zJUpsydbEx numbers from Round 1

READ: https://t.co/C3MGEe7Dz1 pic.twitter.com/4HHLgkxJXc