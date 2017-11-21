NBA》厄文轟本季新高47分 率隊延長賽擊退小牛豪取16連勝

塞爾提克厄文狂轟47分。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季最火燙的塞爾提克，今日在客場迎戰西部戰績最差的小牛，竟被對手逼進延長賽，而綠衫軍一哥厄文（Kyrie Irving）全場狂轟47分，包括延長賽10分進帳，率隊以110：102擊敗小牛，拉出16連勝，距離追平隊史連勝紀錄僅差3場。

厄文上半場10次出手命中9球，包括4顆三分球，攻下25分，不過，小牛前兩節追得很緊，綠衫軍僅取得53：49領先。不過，小牛在易籃後，趁著塞爾提克命中率嚴重下滑，單節打出28：16領先，並在第4節最多取得13分領先，但綠衫軍依舊在後頭窮追不捨，距離比賽結束剩1分01秒扳成96：96平手，兩軍後續無法有得分進帳，只能在延長賽分勝負。

小牛巴恩斯及巴瑞亞在延長賽先後取分，厄文開始展開個人秀先連拿6分，再助攻給J.布朗（Jaylen Brown）中距離跳投得手，率隊在延長賽取得領先，最終也驚險將勝利收下，綠衫軍隊史最長連勝為2008-09賽季締造19連勝，接下來將碰上熱火、魔術、溜馬，準備挑戰扳平紀錄。

厄文。（法新社）

厄文22投16中，攻下本季新高47分外帶6助攻、3籃板；J.布朗貢獻22分、9籃板；菜鳥塔圖姆（Jayson Tatum）15分與9籃板；主力中鋒哈佛德（Al Horford）3分、8籃板及7助攻；史馬特（Marcus Smart）貢獻12分、8助攻；莫里斯（Marcus Morris）8分、9籃板。

小牛巴恩斯（Harrison Barnes）31分、5籃板；麥休斯（Wesley Matthews）4顆三分球，貢獻18分外帶6籃板、3助攻、4抄截；諾威斯基（Dirk Nowitzki）14分與12籃板；替補後衛巴瑞亞（J.J. Barea）繳出16分和4助攻。

巴恩斯（左）。（美聯社）