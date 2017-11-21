NBA》魏少大三元無用 一眉哥狂砍36分逆轉雷霆

A.戴維斯今天狂砍36分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）今面對鵜鶘繳出22分16籃板12助攻的成績仍無用，鵜鶘「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）雖因犯規遭驅逐出場，不過當家一哥「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今擺脫右眼傷勢後，砍下全隊最高的36分，率隊以113：109逆轉擊敗雷霆。

首節雷霆就氣勢萬鈞打出一波8：0的攻勢，P.喬治（Paul George）更是連續命中三顆三分球後，兩隊比數一度來到19分之差，不過接下來鵜鶘J.哈勒戴（Jrue Holiday）挺身而出一人連拿7分，縮小了兩隊的比分差，不過到了次節，雷霆再次打出一波8：0的高潮，也讓雷霆在上半場結束仍保有領先優勢。

易籃後，在距離第三節結束剩5分鐘時，鵜鶘以72：77落後雷霆，卡森斯在禁區搶籃板時，卻肘擊到魏少的臉部，讓他應聲倒地，裁判最後判卡森斯二級的惡意犯規，並將他驅逐出場，不過「表弟」的離場，A.戴維斯在剩0.6秒時壓哨出手，助鵜鶘在第三節結束反以87：86領先雷霆。

卡森斯肘擊魏少，遭驅逐出場。（美聯社）

到了末節，鵜鶘越戰越勇打出一波6：0的小高潮，更利用雷霆在關鍵時刻發生多次失誤，最終克服19分的落後，以113：109擊敗雷霆。

A.戴維斯此役砍下全場最高的36分15籃板3助攻，第三節遭驅出場的卡森斯則拿下18分與J.哈勒戴並列全隊第二高。

雷霆以魏斯布魯克22分、16籃板、12助攻本季第五度繳出大三元成績最為亮眼，P.喬治則砍下全隊最高26分、5籃板、4助攻外帶5次抄截，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）則拿下19分9籃板。

魏少拿下本季第五次大三元。（資料照，法新社）