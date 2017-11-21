NBA》澳洲狀元郎生涯新高27分 七六人主場輕取爵士

西蒙斯繳出27分10籃板雙十成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今日在主場面對來犯的猶他爵士，在最強新人西蒙斯（Ben Simmons）生涯新高27分外帶10籃板帶領下，七六人在家中以107:86輕取爵士。

賽前七六人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）恐因左膝疼痛錯過本場比賽，不過他還是如期出賽，並在上半場展現稱霸禁區的能力，上半場就拿下了11分，全場拿到15分11籃板，輕鬆斬獲雙十成績。

恩比德帶傷上陣繳出高效表現。（美聯社）

而下半場火力全開的則是西蒙斯，他全場27分中，下半場就佔了22分，而下半場火燙的除了他以外還有帥哥射手瑞迪克（J.J. Redick），他本場所得到的20分全部來自下半場。

七六人多點開花的火力，反觀作客的爵士手感冰冷，團隊命中率僅3成53，其中菜鳥米契爾（Donovan Mitchell）貢獻17分為全隊最高，不過他在下半場一次進攻中，切入禁區想上籃時被前來協防的恩比德賞了個火鍋，不甘心得米契爾起身後推了恩比德一把也被吹判一次技術犯規。

賽後米契爾接受訪問時表示，「當時第四節落後了13分，我覺得很失望，在被蓋火鍋後還被恩比德嗆聲了兩句，我就忍不住推他一把，我的行為像個孩子般，實在太不成熟了。」

米契爾賽後認為自己還太「嫩」。（美聯社）