NBA》不甩川普救兒 球爸上CNN嗆：我寧可謝習大大

2017/11/21 17:03

「球爸」拉瓦。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」拉瓦（LaVar Ball）與美國總統川普（Donald Trump）之間的口水戰還沒完，2人日前因「球弟」李安傑羅（LiAngelo Ball）的偷竊事件隔空交火，今天球爸親上火線，登上《CNN》接受專訪，他仍然堅持不願向川普道謝的態度。

拉瓦受訪時強調，他相當不解為何一定要跟川普說謝謝，他說：「他是不是真的有幫到那些孩子，老實說我不知道，我比較想跟習近平道謝。」

李安傑羅是湖人超級新秀波爾（Lonzo Ball）的弟弟，他日前與NCAA隊友希爾（Jalen Hill）、萊里（Cody Riley）在中國因偷竊高檔商品被捕，直到美國總統川普訪中時，與中國國家主席習近平說情後才獲釋。

事件結束後，川普意有所指的在推特上貼文，「大家覺得他們會謝謝川普總統嗎？」因此爆發拉瓦與川普之間的口水戰。

拉瓦在CNN上表示，他也不是不願跟川普說謝謝，只是有個前提，他說：「如果他（川普）將我兒子帶上他的飛機然後返回美國，我就會說『川普先生，感謝你將我的兒子從中國帶回來』。」拉瓦強調，他知道總統專機上有許多空房間，若此事是這樣處理，那他就會說「謝謝」。

而對於外界評論褒貶不一，拉瓦也有話說，他表示，「外界人云亦云的就是事實嗎？像他（川普）說的坐牢10年？怎麼不說在他到中國前我們也與對方做了許多溝通？」

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