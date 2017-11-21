NBA》天下第一人訓練班 詹皇：當年活塞讓我成長不少

2016年詹皇幫助克利夫蘭奪下隊史首冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「天下第一人」克利夫蘭騎士隊詹姆斯（LeBron James），近日接受媒體採訪表示，在職業初期面對到活塞隊讓他成長很多，是他們讓他知道對於成功他還欠缺什麼。

詹皇告訴ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin），「活塞隊幫助我成長很多，不管是精神層面還是身體層面，激發了我強大的競爭心，讓我明白想要成功或是取得勝利該如何做才能完成，在我生涯當中，他們肯定扮演重要的角色。」

已經連續七年打進總冠軍賽的詹姆斯，毫無疑問是當今地表最強的球員，對比現在進冠軍賽如探囊取物，生涯初期的詹姆斯季後賽之路可沒這麼順利。

當年活塞大軍對詹姆斯施以「詹姆斯法則」，與一代活塞壞小子對喬丹施以「喬丹法則」相同。（美聯社）

在2005-06賽季季後賽，騎士與活塞在第二輪相遇，當時的小皇帝正值巔峰，活塞有著奪冠經驗的班底，雙方血戰了7場，當年系列賽前兩場由例行賽排名第一的活塞率先拿下，沒想到被騎士倒打三場回來，但身經百戰的活塞眾將靠著經驗以及「詹姆斯法則」（james rules），最終還是拿下該系列賽的勝利。

詹姆斯在突破了活塞大軍後生涯也首度叩關NBA冠軍賽。（法新社）

隔年的季後賽雙方再度碰頭，在東部冠軍戰裡騎士以4-2淘汰活塞，其中關鍵的第五戰，詹皇一夫當關地包辦了球隊最後16分鐘裡的所有分數，單場在銅牆鐵壁般防守的活塞面前狂飆48分，帶領球隊贏得聽牌戰，成為詹皇生涯季後賽最輝煌的一役。