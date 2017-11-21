NBA》接班「最高球員」 小波爾將就讀奧勒岡大學

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員波爾（Manute Bol），以231公分位居NBA史上最高球員，他的兒子小波爾（Bol Bol）明年將前往奧勒岡大學就讀，希望能接下父親衣缽往NBA之路邁進。

拜父親基因所賜，今年17歲的小波爾已經長到218公分，不單單只有身高，身手也十分了得，在2018梯次的全美高中生排名中，名列第四名，也是前10中唯一的中鋒球員。

對於即將前往的奧勒岡大學，小波爾表示在招募前只知道奧勒岡是間有很多NIKE球衣和專屬球鞋的球隊，對於其他並不清楚，但是經過教練介紹後，現在已經迫不期待期往奧勒岡。

因NIKE創辦人是奧勒岡大學校友，籃球隊與美式足球隊得到不少特殊鞋款贊助，在NCAA戰績不差，今年3月瘋裡奧勒岡在四強賽以一分飲恨給最終拿下冠軍的北卡大學。今年共有4名球員進入，NBA包括勇士隊貝爾（Jordan Bell）、老鷹隊多希（Tyler Dorsey）、灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）、尼克隊多森（Damyean Dotson）。

波爾是蘇丹裔美籍球員，在NBA打滾過10個賽季，分別效力華盛頓、金州、費城和邁阿密，以身高做為賣相的他，在1985-86賽季繳出場均5火鍋的數據獲得當年的火鍋王，不過波爾在2010年因嚴重腎病及皮膚病過世，享年47歲。

230公分高的波爾依舊是NBA身高紀錄保持人。（美聯社）