世界盃資格賽》「澳客」踢館 台灣用速度對抗長人陣

台灣男籃集訓，戴維斯、陳冠全強化禁區戰力。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃亞洲區資格賽，台灣隊首戰將於24日在主場出戰強敵澳洲，球隊積極練兵，助理教練帕克也協助操演，模擬澳洲的「長人陣」作出對策，總教練周俊三表示，相較與亞洲盃的陣容，台灣本次增加Q.戴維斯、蔡文誠和陳冠全，禁區戰力升級，有更多籌碼能和澳洲對抗。

台澳兩隊在八月亞洲盃交鋒，台灣慘敗40分，其中禁區被打爆，成為輸球主因，總計前役籃板球輸了20顆，禁區得分18：62被痛擊，還發生多達25次失誤，周俊三強調，球隊必須針對上次的缺失做修正，帕克也說，降低失誤是當務之急。

教練團帕克、周俊三討論。（記者林正堃攝）

「大房東」曾文鼎缺席資格賽，Q.戴維斯、周柏臣和周伯勳將聯手捍衛禁區，Q.戴維斯瓊斯盃期間因椎間盤突出動刀，休養近半年後復出，他表示，「身體尚未完全恢復，但仍會全力以赴帶領年輕球員拚戰。」

大賽前夕，台灣年輕主控陳盈駿卻因手掌骨折無緣出賽，控球重任將交到「台版艾佛森」蔣淯安身上，蔣淯安坦言，「得知盈駿不能出賽很沮喪，球隊失去一個全能的領袖，但我會化壓力為助力，帶領球隊打出流暢的球風。」

戴維斯（記者林正堃攝）

蔣淯安（記者林正堃攝）



陳盈駿因手掌骨折無緣出賽。（記者林正堃攝）