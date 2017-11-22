週刊爆林泓育偷吃小三 「你好欠X」鹹濕對話曝光！

Lamigo桃猿隊球星林泓育。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕繼中信球員「冰風暴事件」後，Lamigo桃猿隊球星林泓育也被媒體爆出偷吃小三，週刊報導，有人爆料指已婚有子的林泓育是偷吃慣犯，不僅有與小三的鹹濕對話，還表示林泓育月賺50萬元，卻只每月拿給老婆2萬元。對此，林泓育老婆哆哆被週刊問到時回應，「我不知道該怎麼說，不知道怎麼辦。」

據《鏡週刊》報導，爆料者提供Lamigo桃猿隊球星林泓育與小三的對話，出現「可以約到你（妳）都濕了」，甚至曾騎機車載兒子時，把和兒子自拍的照片傳給小三看，小三先回「好可愛喔」，隨後傳給林泓育性感自拍照，林泓育回：「妳真的好美喔」、「妳真的好欠幹」、「你不要這樣啦！我哪受得了」、「很誘惑人耶」等等。

報導提到，爆料者還說，林泓育的外表忠厚老實，私生活像個宅男，事實並非如此。台南人的林泓育常藉口和老婆說要回南部，但一回到南部就失聯，才了解林泓育回南部，都和小三去開房間。林泓育被老婆抓包後，多次向老婆哆哆道歉，承諾不會再犯，但只是嘴巴上說說，4年的婚姻中至少就被抓包4次。

《鏡週刊》引述爆料者表示，哆哆為了維護家庭，多次隱忍林泓育在外偷吃，但林泓育偷吃球迷的情況太誇張，哆哆還在2015年接獲球迷向她爆料，「林太太妳好，想提醒妳，看妳老公，最近可能有其他女人進出他飯店房間，女方也對外說有，看不下去想提醒妳，請他自愛」。哆哆隱忍之後，2016年又接到球迷私訊表示：「哆哆～真該同情妳～出去玩得很爽～妳老公也把女人帶回家幹得很爽」、「妳好可悲喔～都不知道他怎麼對外講妳～真可憐！」

報導指出，爆料者說，月薪高達50萬的林泓育，每月只給哆哆2萬元家用，扣掉生活費、小孩學費、保險費等後費用後所剩無幾。