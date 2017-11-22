羽球》羽協疏失沒打中國賽 王子維跌出世界前10

2017/11/22 07:48

王子維積分較月初少掉2240分，排名跌出世界前10名之外。（資料照，取自大會官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕由於羽協作業疏失沒報名，台灣選手王子維無法參加上週的中國頂級超級賽。最新世界排名顯示，王子維積分較月初少掉2000多分，跌出世界前10名之外。

最新世界排名顯示，中國頂超賽男單冠軍諶龍名次升至第4；亞軍安賽龍積分再增加坐穩第一。我國羽球一哥周天成八強止步，世界排名下滑至第7，王子維則是相較月初少掉2240分，排在世界第11名。

中國站是羽球賽季最後一場頂級超級賽，是增加積分的大好機會，王子維卻因為協會作業疏失、國家隊總教練沒報到名，不僅錯失國際職業積分，恐也因此無法參加杜拜年終賽。羽協先前已對失職人員給予口頭警告，並亡羊補牢建立未來國際賽報名標準流程。

最新男單世界排名

1 丹麥 安賽龍 79580
2 南韓 孫完虎 74398
3 印度 斯里坎特 73403
4 中國 諶龍 69296
5 中國 林丹 68746
6 馬來西亞 李宗偉 66644
7 台灣 周天成 65791
8 中國 石宇奇 60947
9 香港 伍家朗 60129
10 印度 普蘭諾伊 53285
11 台灣 王子維 51090

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