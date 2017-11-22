羽協出包害王子維跌出前10名 網友群起撻伐

我國羽球好手王子維。（資料照，記者廖振輝攝）

〔即時新聞／綜合報導〕由於羽協作業疏失，台灣羽球好手王子維無法參加上週的中國頂級超級賽，世界排名因而跌出前10名外，消息見報後，有網友翻出過去新聞，發現王子維曾因沒穿贊助商球衣被羽協重罰10萬元，懷疑羽協是在「秋後算帳」。

因過去一連串爭議被網友譏為「羽邪」、「雨鞋」的中華民國羽協會這次又出大包，讓王子維一度陷入無賽可比的窘境，事發後羽協竟只是對失職人員給予「口頭警告」，讓PTT網友群起譁然，更有人翻出過去王子維遭重罰10萬的新聞，與本次事件相比，其懲處之重立即引發熱議。

本報曾報導，2013年世青賽勇奪男單銀牌的王子維，因當時沒穿羽協贊助商球衣被罰30萬元，後經協調降為10萬元，最終靠著在夜市擺攤賣胡椒餅的家人湊足現金才將罰款繳清，當時家人很擔心得罪羽協，對此事件均不願多談，王母還透過友人透露「王子維只會打球，不要讓他打不下去」。

對此，網友們紛紛留言痛批羽協說「當初說的秋後算帳果然發生了」、「選手沒穿贊助，罰十萬！害選手參加不到比賽，口頭警告！」、「邪（協）會惡行又添一樁」、「得罪邪穢（協會）還想跑，沒這麼容易」、「哪天台灣殺人放火說句對不起檢討就好 ，我也不意外」，也有不少網友心疼選手說「遇到別國挖角還是快點跑吧，愛國可以用別種方式」。