NBA》雷霆戰績不佳孰之過？亞當斯挺身扛責

亞當斯認為球隊戰績不佳是他的問題。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆開季僅繳出7勝9敗的成績，對於陣中有著三巨頭坐陣的雷霆，這樣的低迷的戰績球迷可能很難接受，中鋒亞當斯（Steven Adams）表示，球隊戰績不佳是他的問題！

在球隊接受到外界質疑與指責時，亞當斯面對媒體表示，「老實說，主要是我的問題，在戰術執行中，每個人都有著他的工作，我的工作是需要幫隊友單擋掩護，我搞砸了，我並沒有讓他們得到那些空擋，是我沒有幫助到他們。」

唐納文也被質疑是否有整合三巨頭的能力。（美聯社）

亞當斯雖跳出來扛下球隊開季戰績不佳的責任，但輸球並非單一個人的原因，且許多人都受到指責，如總教練唐納文（Billy Donovan）是否有能力帶領球隊進步，羅柏森（Andre Roberson）、派特森（Patrick Patterson）沒達到預期表現，以及三巨頭在場上的磨合問題。

羅柏森表現也不如預期。（美聯社）

季前延攬安東尼（Carmelo Anthony）與P.喬治（Paul George），加上自家MVP球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）組成三巨頭的雷霆，不僅戰績不佳，9場敗戰中更有6場是在握有雙位數領先的情況下慘遭逆轉，昨日面對鵜鶘就是搞砸了19分的領先，且對方還少了主力中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）。

儘管磨合需要時間，不過對於球隊來說時間也不利於他們，雷霆僅有一年能夠試驗三巨頭是否會成功，否則明年若將三巨頭及亞當斯留下來，將會付出超高額的奢侈稅。

雷霆三巨頭明年恐因高額奢侈稅解體。（美聯社）