NBA》明星控衛還不願重返賽場 D.威廉斯：想陪家人

〔體育中心／綜合報導〕五個月前還與騎士一同爭奪總冠軍的明星控衛D.威廉斯（Deron Williams），目前沒有加入任何一支球隊，身為自由球員的他透露想多花時間陪伴妻子及四個孩子。

33歲的威廉斯已在NBA馳騁12年，先後效力四支球隊，上賽季2月遭小牛解雇，為了拿到生涯首枚冠軍戒指，威廉斯選擇離開家鄉達拉斯加盟騎士，威廉斯說：「當時我在克利夫蘭，我真的不想遠離我的家人，就算只有四個月。」

「我的生活已經與籃球脫節。」威廉斯表示自己和家人都熱愛戶外運動，不只如此，威廉斯也投注多項事業，從手錶、健身房到房地產等等，甚至還與朋友在運動頻道上錄製節目，他認為自己有足夠的錢做更多事。

「我還年輕。」威廉斯表示自己仍熱愛籃球，他還在等待一個最好的時機，若這是自己最後一個賽季，威廉斯仍為自己感到開心，他說：「我有很多事可以自豪，有多少人能在NBA打12年，拿到金牌，甚至打過總冠軍賽。」

D.威廉斯上賽季於小牛先發出賽40場，平均上場23.9分鐘，貢獻13.1分2.6籃板6.9助攻，於騎士出賽24場，4場先發，場均攻下7.5分1.9籃板3.6助攻的成績。

D.威廉斯（右二）為去年騎士冠軍陣容班底。（資料照，法新社）