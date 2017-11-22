LOL》SKT宣布不續約 Peanut：感謝在SKT珍貴回憶

SK Telecom T1於推特宣布不與打野選手Peanut與Sky續約，兩人將投入自由市場。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕隨著《英雄聯盟》20日自由市場開啟，許多選手紛紛成為自由之身，曾拿下三屆全球總決賽冠軍的南韓SK Telecom T1就在推特宣布不與打野選手Peanut與Sky續約，兩人將投入自由市場。隨後，Peanut也在21日晚間於個人推特發表感言，很榮幸過去一年能待在SKT，並透露他很快就會以不同的隊服現身。

Peanut 21日晚間於個人推特發表感言。（取自Wang Ho Han Twitter）

Peanut表示：「我已經決定在21日投入自由市場，十分感謝所有支持與祝福我的粉絲。過去一年能待在SKT感到十分榮幸，我想要對SKT公司、總教練cCarter、教練Kkoma與RapidStar、管理階層以及所有隊員們表達感謝，讓我有個珍貴的回憶。我很快地將會以全新的隊服現身。謝謝你們！」

Peanut為南韓籍選手，自S5開始發跡，最早待在「NaJin e-mFire」，隔一年轉到南韓強權ROX Tigers，卻在該季末宣布隊伍重組釋出選手。Peanut的第三年選手生涯來到了SKT，在世界賽多半以先發打野出賽，但表現多有起伏，而SKT也在總冠軍賽遭SSG復仇成功，無緣拿下第四座冠軍獎盃。