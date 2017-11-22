體改重大突破 足協表態：贊成開放個人會員直選

足協秘書長陳威任。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國足球協會今早召開理監事會議，經過兩小時的討論、擬定方向，秘書長陳威任強調，「足協絕對支持體育改革，也贊同個人會員直選理事長，只要在不違反國際足總（FIFA）的規範，協會全力配合。」

為了朝個人會員直選的目標前進，協會針對國體法草案，將成立專案小組，逐條解釋條文，並在不違反國體法和FIFA章程的情況下，擬定新章程後完成改選，陳威任表示，「協會受體育署的大力支持，而許多資源也來自全民參與，也會配合體改，目前必須將各方條文定義清楚，才能盡快落實。」

FIFA章程中並未明訂不能讓自然人直選理事長，但第14條強調，協會必須自主管理，不得有政府和第三方介入，陳威任表示，這就是為什麼足協今天要看理監事會議的目的，足協內部先整合意見，才能加速進行改革。

對於外傳協會欲引用「國民體育法」第42條特殊規定，還原與國際足總密件討論過程，按照舊章程處理改選一事，由「團體會員」選出新任足協理事長，陳威任澄清，「協會並沒有反對個人會員，但各方既定的政策和法規必須去配合，並非只是A或B，必須做全盤的考量。」

未來足協將朝向個人會員直選的目標邁進，但首要目標是將各名詞和法規定義清楚，並將結果送至FIBA審核。