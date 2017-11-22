UBA》重現世大運感動 大專決賽3月攻蛋

〔記者卓佳萍／台北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽甲一級賽事男子組預賽24日將於高雄義守大學開打，今年以Reach the Top為主題，期許球員在球場有最TOP演出，決賽四強階段明年3月將首度攻進台北小巨蛋，讓球迷重溫台北世大運時的感動。

台北世大運籃球賽事於台北小巨蛋舉行，每場湧進上萬名球迷進場為主場好手們吶喊加油，如今國家隊隊友歸建校隊，從隊友變敵人，但談到世大運記憶，男籃簡祐哲、林明毅都很懷念，當時小巨蛋內的加油聲。

林明毅希望與明道大學隊友曾柏喻彌補高中時的遺憾，一起「攻蛋」，畢業自能仁家商的健行科大簡祐哲，高中時期多次到新莊體育館作戰，不曾到小巨蛋享受萬人擁戴的待遇，他希望，可以帶領學弟們，前進台北小巨蛋。

甲一級賽事男子組24日一連八天，於高雄義守大學開打，女子組12月11日開打，地點有世新大學、台北體育館與台灣科大。

男子組今年新增八強複賽，地點選在健行科大，最終四強將進軍台北小巨蛋爭奪最高榮耀。

大專體總今天舉行籃球甲一級賽事記者會，28位選手們上台「破冰」。（記者卓佳萍攝）

大專籃球聯賽四強階段將在台北小巨蛋開打。（記者卓佳萍攝）

明道大學林明毅、北市大朱育勤上台談目標。（記者卓佳萍攝）