電競》「WF 2017」台北花博四日狂歡 ahq成員將現身同樂（影音）

「WirForce 2017」即將於23日在台北花博爭豔館展開為期四天的盛會。（取自WirForce官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕全亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2017」即將於23日在台北花博爭豔館展開為期四天的盛會，今年已經進入第四屆的WirForce預估高達10萬人次參與，屆時現場將有多項電競賽事、遊戲活動及「BYOC」玩家自行攜帶電腦入場的社群盛會，日前台北市長柯文哲更親自為其拍攝短片、電競戰隊ahq選手也將會到場與粉絲們見面。

會場除了BYOC區域外，還有主舞台與野台三個區域，中間更設有硬體廠商與桌遊、咖啡廳等攤位，讓沒購票進入BYOC的民眾們也可以一同體驗WirForce的魅力。

WirForce現場地圖。（取自WirForce官網）

為了大力支持第四屆WirForce，台北市長柯文哲更是親自擔當短片主角，廣邀民眾入場體驗。

電競戰隊ahq e-Sports Club《英雄聯盟》選手也將於25日下午5點在「NVDIA GeForce Taiwan」及「ASUS Republic of Gamers」攤位舉辦簽名會與粉絲同樂；同時，ahq日前也在官方臉書專頁釋出消息，將籌組《絕地求生》戰隊，並於24日在WirForce現場正式公布。

ahq英雄聯盟選手將現身WirForce。（取自ahq臉書）

ahq將籌組《絕地求生》戰隊。（取自ahq臉書）

WirForce屬「Lan Party」型式，意為一群人暫時性、自發性地帶著自己的硬體配備與電腦，在一個地方以區域網路連結的聚會，全世界最大型的Lan Party非瑞典「DreamHack」莫屬，在台灣，則是自2014年開始舉辦的WirForce，過去曾邀請百位知名實況主、名人及選手參與盛會，除了首年外，至今都採玩家自由購票入場，今年的BYOC座位更是超過1000位。