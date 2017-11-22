網球》四大滿貫賽大砍種子 首輪傷退可能罰錢

〔記者梁偉銘／綜合報導〕四大滿貫賽董事會已決議，2019年大滿貫單打種子數將大幅縮減，從原本32種子改為16；至於明年首輪賽前退出獲一半奬金，但首輪傷退則可能面臨罰款等家法，種種措施希望提升賽事公平與競爭性，以杜絕各界爭議。

四大賽男、女單打各有128籤、32種子，明年暫時維持不變，但後年起種子數大砍一半，這意味著頂尖名將很可能首輪提前強碰，讓比賽精彩與刺激性大幅提升。此外，為避免近年來選手經常帶傷上陣又草草退出的「搶錢惡習」，明年大滿貫會內賽開打前，若選手因身體因素而退出，仍有50%首輪奬金，從會外替補的「幸運輸家」則獲得另外50%奬金；相反地，如果會內首輪傷退或有不符職業表現行為，都將遭罰款重懲，金額最多與首輪奬金相同。

此外，自明年初澳網大滿貫起，選手發球間隔從20秒改為25秒，並比照美網會外、青少年賽事，場邊設置電子計時器嚴格執行。賽前選手限1分鐘入場、熱身5分鐘、開球準備1分鐘等，任何延時警告都可能導致最重2萬美元（約59.8萬台幣）罰款。 網壇歷史最悠久且規模最盛大的四大賽，正是當今男、女巡迴賽的領頭羊，只要這些遊戲規則改變成為定局，往後ATP、WTA等職業賽勢必將比照辦理。