LOL》南韓LCK明年依舊激烈 三勁旅SSG、LZ、KT先發全數不動

LZ官方今日凌晨在微博公告選手續約情況，先發五人全數保留。（取自LZ官方微博）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕南韓戰隊Longzhu Gaming先是在《英雄聯盟》南韓LCK夏季賽打敗SK Telecom T1奪下冠軍、以第一種子之姿闖進S7全球總決賽，卻在八強賽直落三敗給Samsung Galaxy，令許多支持者失望，隨著自由市場開啟，大家都看觀望LZ人事是否會異動，但LZ官方微博在22日凌晨正式宣布，原班人馬全員續約，再戰明年。

夏季賽才打敗SKT，登上南韓霸主地位，卻在世界賽八強的「內戰」中敗給SSG，一勝未得，隨之而來的自由市場開啟，又先傳出下路明星選手雙人組PraY與GorillA恢復自由之身，不到一天內峰迴路轉，LZ官方正式宣布教練與三位選手續約。

LZ官方今日凌晨在微博公告：「我們已經與Choi Seungmin教练，Kim Dongha（Khan），Kim Jongin（PraY），Kang Beomhyun（GorillA）續約。將會與Kim Kwanghee（Rascal），Mun Uchan（Cuzz），Kwak Boseong（Bdd）一起再次起航，向更好的成績衝刺！並將與教練Kim Jungsu，選手Yoon Seokjun（Justice），Lee Woojin（Lucy），Jang Junsu（Zzus）合約期滿。感謝他們在2017年為戰隊付出的努力，希望他們在新的戰隊有更好的發展！」

除了替補與一位教練外，先發五人不動，再戰明年，加上南韓賽區其他三傑中的Kt Rolster與Samsung Galaxy先發選手全員保留，至於SKT昨日才公告不與打野選手Peanut與替補選手Sky續約，其他選手動向也受到大家關注。