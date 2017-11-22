世界盃男籃》戴維斯坐鎮+地主球迷聲勢 澳洲對台灣不敢大意

〔記者林岳甫／台北報導〕8月在亞洲盃男籃賽稱王的澳洲國家隊，為了備戰世界盃亞洲區資格賽，昨大軍提前抵達台灣備戰，包括今日在內也連兩天進行練球，準備迎接週五（24日）在台北和平籃球館強碰台灣男籃，澳洲主帥總教練萊曼尼斯（Andrej Lemanis）透露，即便上回在亞洲盃曾與台灣隊交手，但此次我國擁有地主球迷加油聲勢及「新台灣人」Q.戴維斯回歸，他們仍不敢大意。

處在大洋洲的澳洲連兩天都進行備戰，絲毫不敢怠慢，而他們今年併進亞洲後，亞洲盃初試啼聲即摘冠，萊曼尼斯認為，澳洲剛加入亞洲籃壇，對於整體球風、球隊仍很陌生，相信在這次世界盃資格賽仍會與多隊產生高張力的競爭。

澳洲在資格賽首階段2場分別是對上台灣與日本，即便陣中球員無NBA好手坐鎮，但12位都來自澳洲籃球聯賽（NBL），且實力不容小覷，像是2007年NBA選秀會第54順位被火箭挑中的NBA的紐利（Brad Newley）就是我國得多注意的對象，他日前也被國際籃總（FIBA）點名能夠宰制戰局。

澳洲教練團還有最大亮點，1996-98賽季在NBA公牛隊締造二度3連霸的主力中鋒隆利（Luc Longley）此次隨隊來台，他5年前擔任澳洲助理教練，平時負責訓練長人，期盼能用自身經驗幫助家鄉籃球發展。

澳洲男籃隊為世界盃資格賽備戰。（記者陳志曲攝）

澳洲男籃總教練萊曼尼斯（Andrej Lemanis）與助理教練隆利（Luc Longley）。（記者陳志曲攝）

助理教練隆利（Luc Longley）傳授籃球經驗。（記者陳志曲攝）

澳洲男籃總教練萊曼尼斯（Andrej Lemanis）。（記者陳志曲攝）

澳洲球員紐利（Brad Newley）。（記者陳志曲攝）