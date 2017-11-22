MLB》陳偉殷來指導 竹縣少棒選手見偶像超開心

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕旅美職棒選手陳偉殷今天下午到新竹縣中山國小，指導縣內90名少棒選手球技，陳偉殷公益信託希望基金會還致贈訓練關懷金給中山國小棒球隊，為這支成軍27年的少棒隊加油打氣。

陳偉殷現場指導時提醒這些少棒選手，投球時不能驕傲、也就是下巴不要抬高，要謙虛、也就是收下巴，注意手、肚子、腳的協調性 ，是要用全身的力量而不只用手的力量去投，也要注意保持重心，維持身體的穩定度。

被問到：「遇到挫折時怎麼辦？」陳偉殷說，首先要拋開情緒，尋求解決方法 不要獨自承受 ；被問：「在眾多出色的投手中如何脫穎而出？」陳偉殷回答，靠不斷的努力，不斷的練習，增強自己的臂力，跑步比別人多，他堅信只有自己能超越自己。

昨天包括中山國小、上館國小、六家國小，大同國小，富興國小，關西國小等6所學校棒球隊共90名球員到場，和他們心目中的偶像陳偉殷互動；新竹縣長邱鏡淳向他們說，非常慶幸有「貴人」來指導，除了球技的精進，也希望選手們能夠師法陳偉殷努力、毅力、不斷追求夢想的精神。

中山國小棒球隊長林皓勳說，能被心目中的大英雄指導非常興奮，希望能夠跟他一樣成為優秀的國手；剛拿下中信盃三冠王殊榮的李主恩說，希望把自己的打擊練好，將來在大聯盟與「殷仔」一較高下。

旅美職棒選手陳偉殷（右一）今天下午到新竹縣中山國小，指導縣內少棒選手球技。（記者蔡孟尚攝）

旅美職棒選手陳偉殷（左一）今天下午到新竹縣中山國小，指導縣內少棒選手球技。（記者蔡孟尚攝）

旅美職棒選手陳偉殷（左二）今天到新竹縣指導少棒選手球技，還致贈訓練關懷金給中山國小棒球隊。（記者蔡孟尚攝）