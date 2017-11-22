LOL》無法續戰北美聯賽 Immortals將獲近300萬美金補償金

隨著IMT明年度無法續戰NA LCS，已經有不少選手找到新東家。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》北美NA LCS賽區將在明年實施聯盟特許制，財務審查未過關的隊伍得退出聯賽，根據外媒報導整理，總計1200萬美元補償金將分配給無法繼續打聯賽的八支隊伍，分配比例依照參賽層級與季數，打入S7全球總決賽小組賽的Immortals將會得最高金額，近300萬美金，但也有四支為次級聯賽隊伍，僅拿到57萬美金。

隨著日前Riot Games正式公告明年春季賽北美聯賽隊伍名單，NA LCS將有四支新隊伍補進，其中更有三支為NBA球團老闆所擁有，代表四支隊伍得打包走人，分別為：Immortals、Team Envy、Phoenix1、Team Dignitas，加上在次級聯賽的eUnited、Gold Coin United、Big Gods Jackals 和 Tempo Storm共八隊。

根據《ESPN》記者Jacob Wolf所撰文的報導，在總計1200萬的補償金中，分配比例將依每一隊的參賽季數與層級而有所不同，NA LCS隊伍每季可分配到3份、次級聯賽隊伍每季分配到1份，最高上限為10份。

其中，分配到最高上限10份補償金的隊伍為征戰四個季賽的Immortals，將分配到285萬7143元；Team Envy、Phoenix1均為9份，分配到257萬1429元；Team Dignitas則是6份，分配到171萬4286元；另外四支次級聯賽隊伍均為2份，分配到57萬1429元。