專訪》支持個人投票 足協理事長林湧成：絕非為了選舉

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國足球協會今召開理監事會，11名理監事全部到齊，經過兩小時的閉門會議，針對改選議題，足協表態絕對與體育署站在同一陣線，更支持體育改革，只要符合體育署和國際足總（FIFA）的規章，一定全力配合。

為了朝個人會員直選的目標前進，協會將針對國體法，成立專案小組，逐條解釋條文，擬定出不違反FIFA章程的新規章後，完成改選，足協理事長林湧成強調，「修改規章不是為了選舉，絕對贊成開放個人會員投票，協會就是越多人參與越好。」

足協理事長林湧成。（林湧成提供）

林湧成強調FIFA章程，內容並未明訂各國協會不能開放個人會員直選理監事，他在監理事會中堅持立場，表態絕對贊成開放個人會員加入，但前提是要符合FIFA的規範，才不會導致台灣遭停權。

足協將在近期成立專案小組，期盼盡快修法提案，以趕上明年3月20日的改選，他強調，「年底前一定要完成提案，我們不是為了選舉，無法將大部分的心力都放在此，足協還有很大賽要舉辦、足球事務要推動。」

談到台灣足球未來的發展願景，林湧成強調，足球職業化是絕對必要的，但必須循序漸進，首先企業聯賽須發展得更健全，國營事業也必須投入更多，之後成立四隊的職業聯盟，搭配體育署的前瞻計畫，興建足球場，台灣足球才會有希望。

足協理事長林湧成。（林湧成提供）

台灣男足近期成績逐漸起色，先在亞洲盃資格賽逆轉擊敗巴林，作客土庫曼也僅一分落敗，另外U19亞洲盃，台灣隊更是睽違44年再度闖進決賽圈，林湧成強調，明年8月舉辦的雅加達亞運，台灣絕對要爭取參賽，他也傾力協助，成立培訓隊，就是希望能重返亞運。

台灣亞運自從1966年後就未再參賽，主因是台灣男足成績不佳，加上體育署經費有限，和其他政策考量下，半世紀都未派隊參賽，林湧成期盼男足能用實力證明，台灣足球也能站上亞運舞台。

另外，林湧成也期盼基層足球能向下扎根，他認為，除了提升運動人口、設備外，教練養成最關鍵，因為教練觀念改變、能力提升，才能帶動足球環境的改變，因此，他也請外籍教練親自傳授經驗，到各地成立講座，甚至國家隊主帥懷特也會參與，期盼能將國外的觀念傳承，幫助本土教練快速成長。

足協理事長林湧成。（林湧成提供）

足協理事長林湧成。（林湧成提供）

足協理事長林湧成。（林湧成提供）