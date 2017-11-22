開放個人會員導致協會灌票？ 林德福：中間選民很關鍵

林德福（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國足球協會今早召開理監事會議，經過兩小時的討論、擬定方向，秘書長陳威任強調，「足協絕對支持體育改革，也贊同個人會員直選理事長，只要在不違反國際足總（FIFA）的規範，協會全力配合，也和體育署站在同一陣線。」

體育署今由競技組副組長藍坤田列席，協助解釋體育法的規章，署長林德福重申，開放個人會員選舉是現階段最公平、民主的方式，國體法的精神就是由人民參與、直接監督。

至於開放個人會員直選，是否反而導致協會派系角力，刻意灌票影響選舉結果，林德福認為，「參選人呼朋引伴，尋求支持者加入在所難免，所以我一直呼籲全民都要加入特定體育團體，讓中間選民決定勝負，決定由誰領導協會向前行。」

林德福強調，經過溝通，希望各協會能理解，不要有「被改革」的負面看法，體育改革是為了讓體育環境提升，人民支持體育，信任協會和政府，協會則公開財務、照顧選手，也能得到更多的支持和資源，形成良性循環，而非用過去封閉的方式改變。

至於籃球理事長丁守中曾提及，個人會員加入協會，未來上千名各人會員要如何開會員大會，林德福今回應，現在要推動的是選舉權和被選舉權，等各協會完成改選，代表權可以再依章程開會決議，這並不衝突。