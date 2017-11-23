中職》英雄難過女人關！這8位球星捲桃色風波震撼球迷

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒今年從年初到年尾一路不平靜，多名球員的「桃色風波」爆不完，《鏡週刊》昨又爆料指出Lamigo桃猿重砲手林泓育染腥，棒球季雖已結束，但球員場外話題仍持續不斷，《自由體育》特別整理出今年遭受「桃色風波」的球員，帶您一同回顧今年重大的桃色新聞。

1.郭修延

今年3月7日，Lamigo桃猿突然開除內野手郭修延震撼棒壇，不料同月15日週刊爆料真相，指出郭修延在2月下旬酒後爬牆闖入屏東一名女大生的房間進行猥褻未遂，遭移送法辦才遭球團開除。

郭修延（資料照）

2.林志祥

統一獅明星二壘手林志祥在8月底時被週刊爆料與多名女子發生婚外情，當時週刊還點出林志祥與一名C咖女藝人以及A、L、Z等3名女子「約砲」，鹹濕對話遭外流。

最後林志祥選擇自請離隊，以月薪5萬的合約加盟業餘球隊崇越隼鷹，與他在統一獅35萬的月薪相比，可說是損失慘重。

林志祥（資料照）

3.蔣智賢

10月中信兄弟「冰風暴」鬧的沸沸揚揚，18日壹週刊爆料指出蔣智賢與女球迷有著不尋常關係，讓以往愛家、愛老婆的蔣智賢形象重創，最後也遭球團解約。

不過本月蔣智賢大動作前往台北地檢署按鈴申告，駁斥週刊的不實報導，因此整起事件仍然是個羅生門。

蔣智賢（資料照）

4.張正偉

10月18日壹週刊大篇幅報導中信兄弟冰風暴內幕，綽號花花的張正偉被爆與藝人老婆鄭詩婷鬧離婚，而且張正偉還與台中一名女子過從甚密，經常不回家，但這項消息同樣遭張正偉嚴正駁斥，還在11月7日的頒獎典禮淚灑全場，表達最嚴重的抗議。

張正偉（資料照）

5.林克謙

同為中信兄弟釋出球員的林克謙，11月8日被週刊爆料與女球迷的花邊緋聞太多，且個性不受控成為球團的頭痛人物，不過他10日發表聲明駁斥報導，指週刊內容為無中生有。

林克謙（資料照）

6.羅國華

羅國華則是在同一篇週刊爆料中被指帶學弟上越南店等聲色場所，他在11月9日曾發表聲明指出，本人除一般餐廳、酒吧或KTV外，完全未曾與隊友出入越南店或類似聲色場合，週刊報導內容與事實全然不符，駁斥報導內容。

羅國華（資料照）

7.陽耀勳

亞冠賽期間，鏡週刊爆料「陽大哥」與女球迷走的太近，在外常喝酒、拈花惹草，弟弟陽岱鋼11月15日更發文寫下，「請不要再跟我有借貸關係，也不要再跟我家人玩賭，花天酒地都與我無關，家人欠款我不會再幫忙了拜託。」字裡行間似乎暗指哥哥陽耀勳的私生活複雜。

陽耀勳（資料照）

8.林泓育

今天鏡週刊再度爆料，指林泓育與老婆結婚4年就被抓包偷吃小三4次，不過他與老婆隨後發表聲明駁斥週刊報導，更揚言不排除走法律途徑，以正視聽。

林泓育（資料照）