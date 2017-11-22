為弱勢兒童補救教學而跑 小珍珠公益路跑號召民眾相挺

小珍珠公益路跑最後報名機會，為偏鄉弱勢孩童補救教學而跑（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017小珍珠公益路跑即將於在12月23日（星期六）上午7:30於新北市蘆堤音樂廣場，為偏鄉弱勢兒童補救教學而跑。本次賽事組別分為21KM競賽組、10KM休閒組及3KM親子組，報名期限到12月1日止。

主辦單位財團法人愛心第二春文教基金會執行長蘇茜表示，希望透過本次路跑活動的舉辦，讓一般民眾能夠了解偏鄉弱勢學童的迫切需求，以補助教學或課後輔導加強學童的基礎知識，建立學童信心，讓弱勢學童有能力翻轉逆境，在未來大放異彩。

蘇茜表示，愛基會推動「課後輔導」與「補救教學」，並輔以生命教育、小珍珠助學計畫、才藝教育、閱讀教育等服務，以「愛要及時」的心情，長期關懷與陪伴孩子們，讓孩子從不會的地方開始學，按照自己的步調向前走，培養基礎的學科能力，歷年來協助超過700名孩童。

根據統計，全台灣有超過36.4%的偏鄉孩童，放學後沒有家長照顧或指導課業，更有將近一半的學童要自理晚餐，愛基金會希望透過課後輔導和補救教學協助這些偏鄉弱勢學童。目前在花蓮、台東設有分事務所，新北市新店設立服務據點，以就近照顧有需要的孩童。

本次賽事與何爺爺跳跳屋合作，現場除了架設大型氣墊樂園外，還有豐富的舞台表演、創意DIY手作坊、獨木舟及龍舟體驗以及美食嘉年華，讓大小朋友一起FUN心做公益。

活動詳情及報名請上活動官網：https://goo.gl/p2H5pz